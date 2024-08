Fallece Gena Rowlands, estrella de "The Notebook", a los 94 Años

La actriz Gena Rowlands, falleció a los 94 años. La noticia fue confirmada por la oficina del agente Danny Greenberg, que representa al hijo de Rowlands, Nick Cassavetes. No se proporcionaron más detalles sobre su fallecimiento, informó el diario The Sun.



Rowlands, quien tuvo una carrera cinematográfica que abarcó casi siete décadas, es reconocida por su trabajo en el cine independiente. Entre sus interpretaciones más notables se encuentran sus papeles en “A Woman Under the Influence” (1974) y “Gloria” (1980), ambas dirigidas por Cassavetes, por las cuales fue nominada a dos premios de la Academia.



Más tarde en su carrera, Rowlands ganó popularidad con títulos como "Hope Floats" (1998) junto a Sandra Bullock y “The Notebook” (2004). En 2015, recibió un Oscar honorífico en reconocimiento a su “extraordinaria trayectoria” en el cine, en una ceremonia junto al director Spike Lee, según The Sun.



En los últimos cinco años, Rowlands había estado viviendo con Alzheimer. Su hijo, Nick Cassavetes, reveló en una conversación con Entertainment Weekly en junio que la actriz había enfrentado la enfermedad durante su vida. Cassavetes recordó la interpretación de su madre como Allie Calhoun en “The Notebook” y cómo la enfermedad influyó en su vida personal.