La exportación de cobre baja a la mitad por caída en la demanda china

En los últimos nueve años, las exportaciones de cobre y sus manufacturas han bajado de $us 83 millones (2014) a $us 40 millones (2023), según un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), trabajado con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En 2014, se exportaron 56.946 toneladas por un valor de $us 83 millones, en tanto que en 2023 el volumen exportado fue de 21.503 toneladas, unos $us 40 millones en valor. Por otro lado, en este 2024, según datos parciales, ya se exportaron 2.528 toneladas dejando un ingreso de $us 4 millones.