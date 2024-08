Natalia Yurchenko, la historia de la gimnasta soviética que creó uno de los saltos que Simone Biles ha llevado a otro nivel

La joven Natalia Yurchenko no estaba preocupada por medallas ni por reconocimientos, mucho menos por la inmortalidad.

“Solo puedo darle crédito a Simone Biles por no tener miedo a probar cosas nuevas y sacudir al mundo con todas sus hermosas habilidades, especialmente con ese salto”, le dice Yurchenko a BBC Mundo.

Innovación

Yurchenko no recuerda con exactitud qué día hizo por primera vez el salto que lleva su nombre.

La inspiración

Algo mágico

Pero me aclara que cuando comenzó a hacer gimnasia y cuando decidió seguir ese camino, no pensó “en cuántas medallas podía ganar”.

“Me dediqué a la gimnasia en realidad porque me gustaba estar en el gimnasio, disfrutaba el proceso de aprender nuevas habilidades. Era algo mágico para mí”.

Décadas después

En pocas palabras, no se podría hacer una segunda parte tan grandiosa, como la que hace Biles, a partir de otra entrada.

“Soñaba con verlo. Me hizo llorar de alegría porque creas algo y esperas que las generaciones futuras lo usen. No creo que pueda ser mejor. Fue increíble. Me sorprendió que tengamos a Simone Biles, que puede llevarnos a todos a ese nivel”.