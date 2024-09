Arcismo exige “cárcel para Evo” y convoca a sus bases para impedir el ingreso de la marcha evista

“A nuestros hermanos ha masacrado Evo Morales, quien está viniendo con toda su artillería (a La Paz). Cómo a sus propios hermanos van a tratar como a una pelota (en el piso). Si era una marcha pacífica, no deberían tocar a nuestros hermanos. Por eso, como Pacto de Unidad estamos convocando a nivel, (…) por defender a nuestra democracia no vamos a dejar que ingrese a convulsionar y a matar a nuestros hermanos, como organizaciones del verdadero Pacto ya no vamos a permitir, por eso públicamente estoy convocando a todas las federaciones departamentales y regionales, hay que sumarse de inmediato”, dijo.