Fallece bebé de dos meses y medio, con síntomas de dengue, en Guanay

Pero el bebé no consiguió dormir, lloró toda la noche, aunque no tuvo fiebre, según narró su mamá entre lágrimas. Temprano en la mañana del sábado volvieron a ir al hospital donde los médicos le dijeron a la madre que podía ser algún problema intestinal, tal vez gases; por ello le pidieron una ecografía. No le mencionaron la posibilidad del dengue, según comentó. Después de aquello la familia volvió a su casa.