Gustu es reconocido dentro de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica; es el único de Bolivia

En su sitio web destaca: “Gustu se ha convertido en precursora del renacimiento culinario boliviano y una vez más se llama The Best Restaurant en Bolivia”.

Entre algunas de las reglas sobresalen: “Cada miembro de la Academia puede nominar hasta 10 restaurantes, de los cuales al menos c uatro deben estar fuera de su propio país . Si el votante no ha podido viajar internacionalmente en los 18 meses anteriores a la votación, debe votar solo por seis restaurantes en su propio país. No hay límite en el número de votos internacionales que pueden presentar”

Latin America’s 50 Best Restaurants señala que no hay criterios que un restaurante tenga que cumplir. “Ciertamente no tienen que vender un determinado producto. No necesitan haber estado abiertos un cierto número de años y no necesitan haber ganado ningún otro galardón culinario”, detalla.