Los puntos de bloqueo en La Paz suman 39; Gobierno identifica a aprehendidos y pide a los mineros dejar la violencia

Las cooperativas mineras auríferas se encuetran movilizadas por segundo día consecutivo en la ciudad de La Paz en demanda de atención a un pliego petitorio y, según el viceministro de Seguridad Ciudadana Roberto Ríos, al momento suman 39 los puntos de bloqueo.



"Hoy, el segundo día de bloqueo, se ha contabilizado aproximadamente 6.000 personas movilizadas en 39 puntos de bloqueo", dijo Ríos en una conferencia de prensa, después de que horas antes el comandante departamental de la Policía, Édgar Cortez, señalara que "dentro del municipio de La Paz tenemos 14 puntos que están con presencia del sector minero".



La medida de presión de los mineros auríferos comenzó el lunes con una masiva marcha de protesta que derivó en bloqueo de vías en medio de algunos hechos de violencia.



La autoridad gubernamental informó que en la movilización de la jornada pasada participaron "un aproximado de 15 mil mineros en 20 puntos de bloqueo en la ciudad de La Paz".



Luego, al final de la tarde de ese mismo día, "aproximadamente entre 300 a 400 personas se dirigieron a instalaciones de la Ajam (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) en la zona de Sopocachi", señaló.



Algunas de estas personas, según el viceministro, levantaron adoquines destruyendo el ornato público.



"En ese sentido, aproximadamente a las 18.00, han empezado a atacar con piedras, petardos, dinamitas y otros explosivos a dichas instalaciones provocando destrozos en su interior, por lo cual se ha procedido al uso de agentes químicos y a la aprehensión de siete personas", explicó.



Precisó que estas personas fueron aprehendidas por el delito de destrucción o deterioro de bienes y de la riqueza nacional.



Además, identificó a cada una de ellas como Gonzalo Isidro L. A., Abad William C. S., David G. S., David A. Ch., Jorge Freddy C. A., Édgar C. Q. y Wilson T.



"Lamentamos que este sector esté atentando contra el patrimonio de los bolivianos porque no existe ningún argumento para provocar deterioro en instituciones. Exhortar a los sectores movilizados a hacerlo en paz y sin violencia, reencaminar la vía del díalogo y la concertación dejando de lado actitudes hostiles y violentas, ya que la ciudad de La Paz merece tranquilidad y todos los bolivianos necesitamos trabajar", puntualizó.



Los mineros auríferos están movilizados en demanda de atención a un pliego petitorio, que incluye la seguridad jurídica para las cooperativas, la lucha contra avasallamientos, rechazo a la suspensión de algunos trámites en la Ajam, otorgación de algunas personerías jurídicas, la aprobación de una ley de régimen tributario del oro, aprobación de contratos administrativos mineros, entre otros puntos.