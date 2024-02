Presidente de Diputados califica la toma de la testera como un “pequeño golpe de Estado”

“Tomar la testera es un pequeño golpe, estar en el curul de la presidencia de la directiva es un pequeño golpe de Estado en la Asamblea; nosotros no hemos molestado ni ofendido a ningún diputado, pero ya tomaron”, dijo Huaytari, diputado del ala “arcista” del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La testera de la Cámara de Diputados está tomada por opositores desde el pasado martes , después de que los legisladores, en una nueva bochornosa sesión, no se pusieran de acuerdo en el orden del día.

Pero, incluso, “anoche personalmente les pedí que me dejen trabajar; sin embargo, no aceptaron y ahí se notó (su verdadera) cara porque en el fondo quieren la reconformación de la directiva, ahora entendí que no son (los proyectos de leyes) 073 y 075, tampoco habían sido las elecciones judiciales”, señaló Huaytari en una conferencia de prensa.