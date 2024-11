"Fui a Perú a forzar mis límites": Savas Coban, el alemán que corrió 86 maratones en 87 días para atravesar el país y desafiarse a sí mismo

Para mí respirar es la mejor forma de meditar. Es hacer terapia. Y lo que pasó durante este viaje a Perú es que durante muchos trayectos me quedé solo. Incluso por semanas.

Entonces la forma en que respiraba debía tener un sentido. Una cadencia. Un ritmo. Básicamente era como hacer música, una música que me acompañara a meditar, porque esta carrera fue una especie de terapia muy larga y dura, donde tuve mucho tiempo para pensar. Para reflexionar.

Desde que era pequeño hice muchos deportes. Amo el deporte. Me encanta estar activo.

Y en esa búsqueda de lo que realmente me impulsaba decidí comprarme una bicicleta, una de esas bien baratas, y hacer la ruta desde Hamburgo, en Alemania, hasta Sevilla, en el sur de España, sin saber lo duro o lo exigente que podía ser hacer una ruta de esa dimensión.

Esa experiencia me llevó a los límites de mis capacidades. Y eso me gustó, la idea de que cada día, en esa ruta que desconocía, desafiaba mis límites y probaba lo que era capaz de hacer.

Entonces, cuando llegué a Sevilla dejé la bicicleta allá y volví a Alemania. Y comencé a correr, pero mi idea no era correr maratones, porque eso realmente no me retaba lo suficiente.