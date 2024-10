África registra más de 48.000 casos y 1.048 muertes por mpox en 19 países

África ha registrado 48.093 casos (10.372 confirmados) y 1.048 muertes por mpox desde principios de 2024 en 19 países del continente, uno más que la semana pasada, tras la detección de un caso en Mauricio, informó este jueves la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).



Según aseguró en una rueda de prensa telemática el epidemiólogo Ngashi Ngongo, jefe de la Oficina Ejecutiva de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), la situación "sigue siendo muy preocupante" y "todavía no está bajo control".



En lo que va de año ya se ha registrado más de un 500 % más de casos confirmado que en todo 2023.



La República Democrática del Congo (RDC), epicentro del brote, y la vecina Burundi representan el 94 % de las 1.254 nuevas infecciones confirmadas en el continente en la última semana, de un total de 2.766 casos registrados.



Ambas cifras suponen un aumento respecto a las notificadas la semana anterior, así como el número de muertes registradas, que fueron 34 en los últimos siete días, incluido el primer fallecimiento por mpox en Uganda.



Sin embargo, la tendencia sigue siendo positiva en países como Gabón, Guinea-Conakri, Ruanda, Camerún y Sudáfrica, que no han notificado ningún nuevo caso en las últimas cinco semanas.



En cuanto a la vacunación contra la enfermedad, Ngongo explicó que los dos países africanos que han iniciado sus campañas, Ruanda y la RDC, tienen una "tasa de cobertura muy alta".



Así, Ruanda ha alcanzado el 100 % del objetivo de personas que se propuso vacunar en inicio, mientras que la RDC "incluso la ha superado" con el 103 % en algunos lugares.



También la República Centroafricana (RCA), Sudáfrica y Costa de Marfil han presentado planes de vacunación, mientra que Nigeria, que tenía previsto iniciar su campaña el martes, no lo pudo hacer por problemas logísticos.



Ngongo recordó que se ha confirmado el envío al continente de cerca de 5,6 millones de dosis, incluidas 2,5 millones de la vacuna producida por la farmacéutica danesa Bavarian Nordic y otros 3 millones del fármaco LC16, de la japonesa KM Biologics.



899.000 dosis de Bavarian Nordic se han distribuido ya en nueve Estados miembros de la UA, mientras que se espera que otras 700.000 se repartan en noviembre.



Los CDC de África declararon el pasado 13 de agosto la mpox como una emergencia de salud pública de seguridad continental y, al día siguiente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el estado de alerta sanitaria internacional por la enfermedad.



La alarma de la OMS alude a la rápida expansión y alta mortalidad en África de la nueva variante (clado Ib), de la cual se identificó un primer caso fuera del continente, en Suecia, en una persona que viajó a una zona de África donde el virus circula con intensidad.



Esa variante difiere del clado II, que causó en 2022 un violento brote en África, así como cientos de casos en Europa, Norteamérica y países de otras regiones, y ya llevó a la declaración de la emergencia sanitaria internacional entre 2022 y 2023.



La mpox es una enfermedad infecciosa que puede causar una erupción dolorosa, una inflamación de los ganglios linfáticos, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda y falta de energía.