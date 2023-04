Agujero negro con una estela de jóvenes estrellas anda suelto por el espacio

Un enorme agujero negro atraviesa el espacio y deja tras de sí una estela de estrellas recién nacidas de 200.000 años luz de extensión, de acuerdo con científicos espaciales en Estados Unidos.



El monstruo gigantesco, nacido probablemente de una extraña interacción de masas intergalácticas y con una masa 20 millones de veces mayor a la de nuestro Sol, se abre paso en medio de la oscuridad y las nubes de gas que encuentra a su paso.



Las increíbles fuerzas en juego convierten este gas en una estela de nuevas estrellas, que han sido captadas por las cámaras del potente telescopio espacial Hubble de la NASA.



"Creemos que lo que vemos es una estela detrás del agujero negro donde el gas se enfría y es capaz de formar estrellas", explicó Pieter van Dokkum, experto de la Universidad de Yale.



"Lo que vemos son las secuelas. Como la estela detrás de un barco, lo que vemos es la estela detrás del agujero negro", precisó.



Según los investigadores, el gas probablemente es expulsado y calentado por el movimiento del agujero negro.



"El gas que se encuentra delante recibe una descarga debido al impacto supersónico y de alta velocidad del agujero negro que se mueve a través de este gas", dijo van Dokkum.



Los científicos creen que comenzó su jornada luego de ser expulsado de un "menage-a-trois" celeste.



La teoría que se maneja es que, probablemente, dos galaxias se fusionaron hace 50 millones de años y unieron a dos agujeros negros gigantescos que giraron de forma armoniosa uno alrededor del otro.



Pero una tercera galaxia les colisionó con su propio agujero negro, y creó un inestable y caótico trío que eventualmente expulsó a uno de ellos a una velocidad tan alta como para viajar entre la Tierra y la Luna en tan sólo 14 minutos.



Los astrónomos dicen que no hay motivo para preocuparse en la Tierra porque esto ocurrió a una distancia muy lejana, y mucho tiempo atrás, cuando el universo tenía la mitad de su edad actual. Es visible ahora por el tiempo que ha tardado la luz en llegar aquí.



El agujero negro en fuga, que nunca se había visto antes, fue descubierto por accidente, sostuvo van Dokkum.



"Estaba escaneando la imagen del Hubble y noté que había una pequeña raya", aclaró.



"No se parece a nada que hubiésemos visto antes", dijo. La estela de estrellas es "bastante sorprendente, muy, muy brillante, y muy inusual".



Este es el primer agujero negro con una estela de estrellas en ser avistado, pero la NASA advierte que no necesariamente es el único.



Su telescopio espacial Nancy Grace Roman, cuyo lanzamiento está previsto para esta década, debe proporcionar a los astrónomos una visión más amplia del universo, y podría llevar al descubrimiento de más eventos como este.