Al menos 16 personas mueren en un incendio en un centro comercial en China

Para la madrugada del jueves se contabilizaron 16 muertos en la tragedia y no quedaban personas atrapadas dentro del edificio de 14 pisos incendiado, informó la agencia noticiosa estatal Xinhua.



Las operaciones concluyeron a las 03H00 (19H00 GMT de miércoles), según el cuartel de los bomberos y socorristas de la ciudad de Zigong, en el estado suroccidental de Sichuan.



Los socorristas lograron rescatar a 30 personas del lugar.



El incendio se declaró a primera hora de la tarde en un centro comercial situado al pie de un edificio de catorce plantas, y "a las 20H20 (12H20 GMT), el fuego estaba extinguido", añadió la cadena.



La tragedia ocurrió en Zigong, una ciudad de 2,4 millones de habitantes a 1.600 km de la capital Pekín.



Las imágenes difundidas por la cadena muestran un denso humo negro saliendo de un edificio que da a una calle comercial de la ciudad.



En otras tomas posteriores, entregadas a AFP por un operador de dron a AFP, se ven camiones de bomberos y otros efectivos de emergencia bloqueando la calle antes de extinguir el fuego.



En las redes sociales, publicaciones compartidas, cuya veracidad no pudo verificar inmediatamente AFP, muestran a transeúntes delante de un edificio en llamas, que coincide con la construcción que aparece en las imágenes de la televisión estatal.



El servicio de emergencias pidió a los ciudadanos que "no crean ni amplifiquen los rumores" sobre el incendio.



•⁠ ⁠Varios precedentes -

Los servicios de urgencia de la ciudad fueron alertados a las 18H11 locales (10H11 GMT) e inmediatamente enviaron a los bomberos para apagar el siniestro, afirmó CCTV.



Zigong es conocido por su producción de sal y sus numerosos fósiles de dinosaurios.



Los incendios y otros accidentes mortales son frecuentes en China debido a la aplicación, a veces laxa, de las normas de seguridad.



En enero, al menos 39 personas fallecieron en el incendio de una tienda en el centro del país. Según las autoridades, el fuego comenzó en el sótano cuando unos obreros "infringieron las normas" durante unos trabajos.



El presidente chino, Xi Jinping, pidió entonces aprender del drama para evitar nuevas tragedias.



Ese mismo mes, un incendio en un edificio residencial dejó al menos 15 muertos, y cinco días antes, 13 escolares fallecieron en un incendio en un dormitorio de un internado.