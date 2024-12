Alertan a dueños de mascotas en EE.UU. y Canadá por comida contaminada con gripe aviar

Autoridades en la Costa Oeste en Estados Unidos alertaron este jueves a los dueños de mascotas sobre un retiro de comida congelada y cruda contaminada con el virus de la gripe aviar vinculada con la muerte de un gato doméstico, lo que elevó las preocupaciones sobre los contagios en animales y humanos en el país.



El Departamento de Agricultura de Oregón (ODA) emitió hoy una alerta sobre el retiro de la receta de pavo de la marca Northwest Naturals, que dio positivo para una cepa H5N1 altamente patógena y fue vendida en varios estados de EE.UU. y Canadá.



Ryan Scholz, veterinario estatal de ODA, dijo en un comunicado que están seguros de que el gato contrajo el virus al consumir el producto



"Este gato era estrictamente de interior, no estuvo expuesto al virus en su entorno, y los resultados de la secuenciación del genoma confirmaron que el virus recuperado de la comida cruda para mascotas y el gato infectado coincidían exactamente entre sí”, ahondó.



El producto retirado se vendió en al menos doce estados del país, incluidos California, Florida, Georgia, Arizona, y Pensilvania, y además en la Columbia Británica en Canadá.



Las autoridades y la compañía han pedido que desechen el producto de inmediato.



La Autoridad de Salud de Oregón (OHA) está monitoreando a los miembros del hogar que tuvieron contacto con el gato para detectar síntomas de gripe.



Hasta la fecha no se han relacionado casos humanos de gripe aviar con este incidente y el riesgo de transmisión a personas “sigue siendo bajo en Oregón”, dijeron las autoridades en el comunicado.



Tan solo se ha detectado un caso de gripe aviar en una persona en ese estado y no hay casos confirmados en vacas lecheras.



Un caso muy distinto en los estados vecinos, como Idaho, Nevada y California, donde se han reportado contagios en rebaños de ganado lechero, lo que contribuye a que se hayan confirmado más de 700 casos en 16 estados de todo el país.



La semana pasada, el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia debido a que el virus de la gripe aviar se ha estado diseminando por las ganaderías del estado y se han reportado varios casos en trabajadores, además de un niño contagiado.



En Estados Unidos al menos 61 personas han contraído el virus desde abril, la gran mayoría de ellos son trabajadores de ganaderías o criaderos de aves, según los datos de CDC.



Más de la mitad de los casos se han registrado en California (34), y todas menos una contrajeron el virus a través de productos lácteos infectados, de acuerdo al Departamento de Salud Pública de California (CDPH).



En el estado de Washington se reportó la muerte de veinte felinos por gripe aviar en el mes de diciembre en una reserva de animales, según informó Wild Felid Advocacy Center, encargado del santuario. EFE