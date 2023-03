Alimentación, créditos y migración, centro de debate en la Cumbre Iberoamericana

Combatir el hambre, mejorar el acceso a créditos y controlar flujos migratorios destacan entre los temas que abordan este sábado los jefes de Estado y de gobierno en la Cumbre Iberoamericana de Santo Domingo, quienes también hacen énfasis en la crisis climática y el impacto de la guerra.



Los presidentes de República Dominicana, Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Honduras, Paraguay, Portugal y Uruguay, además del rey de España, Felipe VI, y su jefe de gobierno, Pedro Sánchez, participaban de la plenaria, que debe extenderse por todo el día.



Un borrador de una declaración conjunta ya está listo y debe ser suscrito al cierre de la jornada.



"Si no nos unimos, habremos perdido la oportunidad de obtener algún beneficio concreto para nuestros países", expresó al abrir el foro el presidente anfitrión, el dominicano Luis Abinader, trazando los temas principales del documento final: crisis alimentaria, medio ambiente y equidad digital.



Pero a lo largo del debate se abordaron temas sensibles para la región como la migración y la estabilidad política, con filosos comentarios del presidente Gabriel Boric, de Chile, en contra de la "dictadura familiar de (Daniel) Ortega y (Rosario) Murillo en Nicaragua".



"Fuera de la democracia no hay libertad ni dignidad posible", espetó. "Vemos en el mundo entero nuevos riesgos y amenazas a la democracia (...). Debemos responder con más democracia, no con menos", aseguró.



La silla de Venezuela la ocupó el canciller Yván Gil, luego que la organización anunciara el viernes la asistencia del presidente Nicolás Maduro, que no se ha concretado.



"Hambre, muerte"