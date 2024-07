Céline Dion canta en el cierre de la ceremonia de apertura de París-2024

La cantante Céline Dion, ausente de los escenarios desde 2020 por enfermedad, interpretó el célebre "El himno al amor" de Edith Piaf este viernes desde el primer piso de la Torre Eiffel momentos después de que se encendiera el pebetero olímpico.





La canadiense, de 56 años, ya había actuado en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Atlanta-1996.





Pocos la imaginaban en París al ver el impactante pasaje del reciente documental "Je suis: Céline Dion", donde aparece sacudida por espasmos, vencida por el dolor, en medio de una crisis, debido a que sufre de Síndrome de la Persona Rígida (SPR).





Esta rara patología neurológica sin cura conocida la ha obligado a abandonar su carrera.





Dion tiene un vínculo especial con Francia, donde explotó con el disco "D'eux" (1995), escrito por el compositor francés Jean-Jacques Goldman.





En 1997, el planeta sucumbió con "My heart will go on", en la banda sonora de la superproducción "Titanic" de James Cameron.