China dice a autoridades rusas que entiende “sus preocupaciones razonables” sobre Ucrania

China "comprende las preocupaciones razonables de Rusia en materia de seguridad", dijo el jueves el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, el día en que Moscú lanzó un ataque a gran escala contra Ucrania.

"China siempre ha respetado la soberanía y la integridad territorial de todos los países", dijo Wang, según una transcripción de la conversación telefónica publicada por su ministerio.



"Al mismo tiempo, también observamos que la cuestión ucraniana tiene una historia especial y complicada. Comprendemos las preocupaciones razonables de Rusia en materia de seguridad", indicó.



"China está siguiendo de cerca los últimos acontecimientos", dijo por su parte Hua Chunying, una portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de China, horas más tarde.



Hua se negó a describir el ataque como una "invasión".



"Instamos a todas las partes a que ejerzan moderación para evitar que la situación salga de control", dijo en una conferencia de prensa.



Sin condenar a Moscú, Hua había reservado sus principales ataques contra Estados Unidos, acusado de haber suministrado municiones a Kiev y de haber invadido Irak y Afganistán en el pasado.



La portavoz pareció minimizar la gravedad de la situación, cuestionando la existencia de víctimas y señalando que el ministerio de Defensa ruso había prometido no atacar ciudades ucranianas.



La embajada china en Ucrania pidió el jueves a sus ciudadanos que aumenten su vigilancia ante los "graves disturbios" en el país.



El presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó el jueves una invasión de Ucrania, con ataques aéreos y la entrada de fuerzas terrestres desde varios ejes.



Moscú había exigido en las últimas semanas a Occidente garantías para su seguridad, en particular la promesa de que Ucrania no se uniría a la OTAN.



A principios de mes, durante una visita de Putin a Pekín con motivo de la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, los dos países dijeron que estaban "opuestos a cualquier futura ampliación de la OTAN".

