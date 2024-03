Colombia expulsa a diplomáticos argentinos por insultos de Milei

Colombia ordenó este miércoles expulsar a "diplomáticos de la embajada de Argentina" en Bogotá tras una serie de insultos del presidente de ese país, Javier Milei , en los que ha calificado de "asesino" y "terrorista" a su homólogo colombiano, Gustavo Petro.



"En este contexto, el Gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la embajada de Argentina", indicó en un comunicado la Cancillería, sin precisar quiénes serán los funcionarios removidos.



La cartera repudió "una entrevista al canal CNN en la que (Milei) se expresa de forma denigrante en contra del primer mandatario de los colombianos".



El medio estadounidense divulgó más temprano extractos de esa conversación y citó algunos de los dichos de Milei contra Petro: "Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista", dijo el mandatario argentino, según el portal digital de CNN.



Para el ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, "las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática".



"El alcance" de la expulsión "se comunicará a la Embajada argentina por los canales institucionales diplomáticos", anticipó Bogotá.



El gobierno de Argentina no se ha pronunciado al respecto.



-"No es la primera vez"-

Petro militó por 12 años en la M-19, una guerrilla nacionalista de origen urbano, antes de firmar la paz en 1990 y saltar a la política.



En agosto de 2022 llegó al poder como el primer presidente de izquierda de Colombia.



Las relaciones con Argentina han sido históricamente estables, pero se han deteriorado desde la llegada al poder del ultraliberal Milei, en diciembre de 2023.



"No es la primera vez que el señor Milei ofende al mandatario colombiano, afectando las históricas relaciones de hermandad" entre ambos países, recordó la Cancillería.



El embajador colombiano en Argentina, Camilo Romero, está en consultas desde finales de enero, cuando Petro reaccionó a otra entrevista en la que su homólogo lo tildó de "comunista asesino que está hundiendo a Colombia".



El año pasado, aún como candidato, Milei afirmó en una radio colombiana que "un socialista es una basura" y un "excremento humano".



Petro citó esta declaración en su cuenta de X al día siguiente acotando que "esto decía Hitler".



Tres días después, consultado por el comentario del presidente colombiano, en otra entrevista de radio Milei señaló: "A mí de un socialista no me sorprende nada (…) Esos son parte de la decadencia".



Luego, Petro describió la victoria de Milei en las elecciones de noviembre como un momento "triste para América Latina".



-Contra AMLO-

Según indicó CNN este miércoles, Milei también respondió a las críticas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: "Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece", dijo.



El ultraliberal acusa a la actual oposición peronista de la crisis económica del país, que cerró 2023 con una inflación del 211% anual.



En 2023, Colombia fue el decimonoveno socio comercial en importancia de Argentina, con un intercambio total de 1.682 millones de dólares, y un saldo a favor del país rioplatense de 894 millones por exportaciones mineras, energéticas, agroindustriales y agrícolas que el año pasado sumaron 1.283 millones, según el instituto de estadísticas Indec.