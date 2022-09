Dispensadores de pan gratis para los más pobres en Dubái

Frente a la inflación galopante, aparecieron distribuidores de pan gratuitos destinados a los más necesitados en Dubái, rico emirato del Golfo donde se codean millonarios, influyentes y trabajadores migrantes pobres.



La ciudad, que importa casi todos sus productos alimenticios, no escapa al alza de los precios, tendencia mundial exacerbada por la guerra en Ucrania.



Frente a uno de los diez distribuidores instalados esta semana en supermercados, Bigandar observa atentamente la pantalla táctil que le permite elegir entre pan árabe, pan para sándwich o chapatis (tortas indias).



El lector de tarjetas de crédito no se utiliza para pagar, sino para recibir donaciones.



"Un amigo me dijo que había pan gratis, así que vine", cuenta a la AFP este joven nepalí que no quiso dar su nombre completo.



Al igual que millones de inmigrantes asiáticos, vino a probar suerte en la ciudad de la desmesura, situada en los Emiratos Árabes Unidos.