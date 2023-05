EE.UU.: Kevin McCarthy emerge como el mayor antagonista de Joe Biden

El presidente de la Cámara de Representantes tiene elevada influencia: es el segundo en la línea de sucesión presidencial después del vicepresidente



McCarthy, que representa al distrito conservador de Bakersfield, en la liberal California, ha estado en política la mayor parte de su vida adulta, como legislador estatal y estadounidense en Washington.



Hijo de un bombero y nieto de un criador de ganado, creció en un hogar de clase media.



Padre de dos hijos, aun vive con su esposa en la misma casa que compraron al casarse.



Electo por primera vez al Congreso en 2006, no tiene otro logro legislativo importante ni tampoco presidió una comisión de la Cámara, a diferencia de los tres últimos presidentes.



Pero este canoso e impecablemente vestido legislador, es un consumado zurcidor y admirado por su prolífica recaudación de fondos. Es reconocido también por su capacidad de satisfacer demandas cuando puede y dar tranquilidad cuando no puede.



McCarthy y Donald Trump, que ya se postuló nuevamente a la Casa Blanca, tenían una relación bastante cordial hasta que partidarios del expresidente asaltaron el 6 de enero de 2021 el Capitolio.



McCarthy reprendió a Trump por el ataque pero días después fue el primer republicano de alto rango en dirigirse a Florida a visitarlo.



Se le reprocha falta de sinceridad



En un ejemplo de ello, el diario The New York Times reportó que informó a sus colegas que le aconsejaría a Trump presentar renuncia por su papel en el asalto al Capitolio. McCarthy negó haber hecho esos comentarios hasta que periodistas del diario divulgaron una grabación.