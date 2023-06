EEUU y Taiwán firman acuerdo comercial y China envía advertencia

Estados Unidos y Taiwán firmaron un acuerdo comercial este jueves con el fin de profundizar las relaciones económicas entre ambas partes, una decisión que provocó una advertencia desde Pekín.



La iniciativa busca impulsar el comercio al armonizar los controles aduaneros y los procedimientos reglamentarios, así como establecer medidas para luchar contra la corrupción en Estados Unidos y en la isla, que China considera parte de su territorio y prometió recuperar algún día.



Aunque Washington y Taipei no tienen relaciones diplomáticas formales, mantienen lazos no oficiales a través de la embajada estadounidense de facto en la isla, el Instituto Estadounidense en Taiwán (AIT).



El primer acuerdo bajo esta iniciativa fue suscrito por representantes del AIT y la Oficina Económica y Cultural de Taipei en Estados Unidos, dijo el jueves la Oficina Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).



El pacto "busca fortalecer y profundizar la relación económica y comercial" entre ambas partes, indicó en un comunicado el portavoz de la USTR, Sam Michel.



La representante comercial adjunta, Sarah Bianchi, asistió a la ceremonia de firmas, dijo.



"Agradecemos a nuestros socios de Taiwán por ayudarnos a alcanzar este importante hito y esperamos próximas negociaciones en más áreas comerciales establecidas en el mandato de la negociación de la iniciativa", añadió Michel.



Estados Unidos es el segundo socio comercial de la isla. Washington es uno de sus aliados clave y le provee armas, a pesar de haber reconocido diplomáticamente a Pekín en 1979.



Para Taiwán, el acuerdo "no es solo muy histórico sino que señala un nuevo comienzo", según dijo antes de la ceremonia el portavoz del gabinete, Alan Lin, a los periodistas en Taipei.



China, sin embargo, ve con recelo cualquier acercamiento entre Taiwán y otros gobiernos y envió una advertencia.



Estados Unidos "no debe enviar señales equivocadas a las fuerzas independentistas de Taiwán en nombre del comercio", añadió este jueves la vocera del ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, en un encuentro de prensa.



La vocera instó a Washington a evitar la firma de cualquier acuerdo "con connotaciones de soberanía o de naturaleza oficial con la región china de Taiwán".



Pekín ha intensificado las amenazas en contra de la isla en los últimos años y ha aumentado sus incursiones militares alrededor de su territorio.



Los últimos ejercicios tuvieron lugar en abril, cuando China simuló un "cerco" de tres días al territorio insular.



Las maniobras fueron una respuesta a la reunión entre la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, en California.