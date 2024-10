El PIB de Perú creció 2,9 % durante primeros 8 meses de este año, informa el banco central

El producto interno bruto (PIB) peruano creció un 2,9 % durante los primeros ocho meses del año, tras el incremento interanual del 3,5 % que sumó en agosto pasado, informó este martes el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).



Según la información oficial, el resultado del octavo mes del año se debió principalmente al mejor desempeño de los sectores minería e hidrocarburos, así como de todos los sectores no primarios.



Durante el mes medido, la actividad primaria avanzó un 4,1 %, principalmente por las contribuciones del sector minería e hidrocarburos.



Esto se debió a una mayor extracción de cobre, molibdeno y plata, por un efecto base por los mantenimientos realizados en agosto de 2023, así como por las mejores condiciones para la explotación y mayores leyes de mineral, entre otros aspectos.



Además, el sector no primario creció un 3,4 % en agosto, con incrementos en todos los sectores, aunque a un ritmo menor en comparación con julio pasado, cuando se presentó un fuerte efecto base en la manufactura, y una elevada inversión pública en la construcción.



El BCRP agregó que, en términos desestacionalizados, el PIB global peruano de agosto pasado avanzó un 1 % respecto a julio, producto del crecimiento de los sectores primarios, en 5,1 %, y de los no primarios, en 0,5 %.



Con estos resultados, el producto interno bruto del país registró un aumento de 2,9 % en los primeros ocho meses del año.



El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ya había informado el pasado 15 de octubre que la producción nacional del país creció un 3,53 % en agosto, principalmente por las alzas en los sectores de minería e hidrocarburos (8,87 %), así como de alojamiento y restaurantes (7,53 %).



En ese momento, se indicó que la actividad productiva subió entre enero y agosto pasado un 2,88 %, mientras que el porcentaje anualizado, entre septiembre de 2023 y agosto último, se incrementó en 1,69 %.



Al comentar esas cifras, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó la acumulación de cinco meses de expansión consecutiva en el país, con destacados incrementos en los sectores minería e hidrocarburos.



También sostuvo que los sectores no primarios mostraron dinamismo y reflejaron "la recuperación del consumo y la inversión en el país".



El MEF consideró que con las "expectativas empresariales optimistas y sectores clave en alza", el PIB peruano "seguirá creciendo en los próximos meses".



"El Gobierno implementará políticas que consoliden la estabilidad macroeconómica y atraigan más inversiones", concluyó.