Fiscalía de Guatemala allana Save the Children investigada por "abusos" contra niños

Save the Children , con sede central en el Reino Unido, confirmó a la AFP el allanamiento a sus instalaciones en el sur de Ciudad de Guatemala y dijo en un comunicado que no se les comunicó "ninguna acusación específica".

Aliado de la controvertida fiscal general Consuelo Porras, Curruchiche no precisó el tipo de abusos contra menores de los que señala a Save the Children y otras oenegés.

"Tráfico de niños" migrantes

"Entre las organizaciones no gubernamentales que están operando en Guatemala y en el estado de Texas que podrían estar participando en operación de tráfico de niños, preocupa el involucramiento de "Save the Children", "Changing the Way We care", Fondo Mundial para la Infancia", entre otras, afirmó Pineda en esa misiva según Prensa Libre.