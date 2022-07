Inflación, energía, reservas y tipo de cambio, los desafíos del semestre para Argentina

Los mercados no le creen a Argentina y así se lo hicieron saber a Batakis. La cotización del dólar frente al peso en el mercado no oficial, donde flota libremente, subió el lunes de los 239 hasta los 270 pesos, su mayor valor desde la crisis del corralito de 2001. El miércoles, la divisa se acomodó un poco y bajó hasta los 255 pesos, pero el Banco Central tuvo que vender 90 millones de dólares de sus reservas. No le ha ido mejor a los bonos, que llegaron a pagar en Wall Street hasta 20 dólares por cada 100 dólares contraídos. Y el riesgo país, que es el diferencial que paga la deuda argentina con respecto a EEUU, alcanzó los 2.689 puntos, el mayor valor desde el 26 de mayo de 2020, cuando Argentina aún no había renegociado su deuda con los acreedores privados.