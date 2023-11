La francesa Nina Métayer, "mejor pastelera del mundo", orgullosa de romper el techo de cristal

Tras haber trabajado en grandes restaurantes, y ser nombrada "pastelera del año 2016" por la revista Chef y "pastelera del año 2017" de la guía Gault et Millau, Métayer se instaló hace tres años en unos espaciosos locales de un edificio industrial.

Sus pasteles se encargan en línea y pueden recuperarse en Issy o en varios puntos de París. Esta estrategia permite "evitar pérdidas" y estar más cerca del cliente, para hablar "sobre el producto y no sobre el pago" cuando se va a buscar el encargo, explica la pastelera.

Desde su elección a finales de octubre, el triunfo es total: "tuvimos que aumentar (la producción), pero estamos limitados porque somos artesanos, no industriales", subraya.

"Nina representa todo lo que la pastelería moderna puede concentrar. Su trayectoria es ejemplar, hace avanzar la profesión", comenta para la AFP Marc Esquerré, responsable de la redacción de Gault et Millau. Tiene una visión "extremadamente abierta" y dirige su carrera de forma "libre y excelente", añade.

Entre sus propuestas, la chef pastelera asegura que no busca "recetas increíbles que nadie ha hecho", sino que prefiere aportar su toque personal.

Métayer no es adepta de las tendencias veganas, sin gluten o con menos grasa.

"Parto del principio de que no hay que mentir a la gente, ni a su cerebro. Cuando comes un pastel, es para darte un gusto. Prefiero un buen pastel con mantequilla, gluten, huevos, mi cerebro ha tenido su recompensa y no pide más". Y cuando los ingredientes tienen sabor, eso reduce naturalmente el azúcar, agrega.