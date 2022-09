La mitad de latinos en EEUU no ven mucha diferencia entre demócratas y republicanos

Alrededor de la mitad de los latinoamericanos residentes en Estados Unidos no ven mucha diferencia entre los demócratas y los republicanos, pero se inclinan más por los primeros de cara a las elecciones de medio mandato del 8 de noviembre, según una encuesta publicada este jueves.



Pese a la gran polarización y la creciente hostilidad partidista menos de la mitad (45%) de los llamados hispanos dicen ver una gran diferencia entre ambos partidos, según una encuesta del Pew Research Center.



La mayoría estima que el Partido Demócrata trabaja duro por su voto (71%) de cara a estos comicios en los que se renueva un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes. Muchos menos dicen lo mismo del Partido Republicano (45%).



Los votantes latinos registrados se identifican o se inclinan por el Partido Demócrata sobre el republicano por un margen de casi dos a uno (64% frente a 33 %). Concretamente la mitad (53%) afirma que votaría por un candidato demócrata a la Cámara de Representantes y el 28% por un republicano.



Alrededor de uno de cada cinco (18%) dice que votaría por otro candidato o no está seguro de por quién lo haría.



Más de la mitad de católicos, ateos o agnósticos latinos prefiere a los demócratas y los cristianos evangélicos a los republicanos.



Aun así la evolución es incierta.



En general, el 77% de los votantes latinos están insatisfechos con la forma en que van las cosas en el país y el 54% desaprueba cómo Joe Biden lleva a cabo el mandato presidencial.



Una clara mayoría de hispanos (73%) no quiere que el expresidente Donald Trump siga siendo una figura política nacional, pero entre los republicanos latinos el 63% opina lo contrario y cuatro de cada diez (41%) considera que debería ser candidato a presidente en 2024.



La inmensa mayoría (80%) opina que la situación económica en el país, donde la inflación se ha disparado, es determinante a la hora de decidir por quién votar en las próximas elecciones legislativas intermedias.



Otro tema importante es el derecho al aborto desde que la Corte Suprema de Estados Unidos lo dinamitó en junio pasado (la mayoría opina que debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos).



También les interesan la atención médica, los delitos violentos, la educación, la política de armas, la inmigración, el cambio climático y los nombramientos de la Corte Suprema.



En 2022, casi 35 millones de latinos podrán votar en Estados Unidos, es decir el 14% del total de votantes.



La encuesta se realizó del 1 al 14 de agosto entre 3.029 latinos.