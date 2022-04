La vacunación infantil aún es deficitaria en América Latina

Escucha esta nota aquí

La inmunización infantil en América Latina y el Caribe se ha resentido con la pandemia de Covid-19, y en 2020 en todo el hemisferio 2,7 millones de niños y niñas dejaron de recibir vacunas esenciales, informó este lunes 25 la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



“Mientras trabajábamos arduamente para proteger a nuestras poblaciones contra el Covid-19, nuestros programas de inmunización de rutina se vieron gravemente afectados”, afirmó la directora de la OPS, Carissa Etienne, al lanzar la Semana de la Vacunación en las Américas en esta capital de su natal isla de Dominica.



Los dos últimos años, marcados por el covid, “han hecho retroceder casi tres décadas de progreso en la vacunación contra la polio y el sarampión, generándose un riesgo real para su reintroducción”, dijo Etienne.



“Hoy volvemos a estar en los mismos niveles de cobertura de vacunación que en 1994, cuando estas enfermedades todavía suponían una grave amenaza para nuestros niños, familias y comunidades”, agregó.



La cobertura de vacunas de rutina había caído por debajo de niveles óptimos “incluso antes de que el Covid-19 paralizara el mundo”, observó Etienne.



Desde Panamá, la oficina regional de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) indicó que en solo cinco años, de 2015 a 2020, la pauta completa de vacunación contra la difteria, el tétanos y la tosferina (DTP3) descendió de 90 a 75 % en América Latina y el Caribe.



Unicef coincidió en que la disminución de las coberturas de vacunación ya se había iniciado antes de la aparición de la covid, pero irregularidades en muchos servicios básicos de salud durante de la pandemia y el miedo de las personas a contagiarse dejó a muchos niños y niñas sin vacunas.



El descenso de las tasas de vacunación en la región “es alarmante y deja a millones de niños, niñas y adolescentes expuestos a enfermedades graves, o incluso la muerte, cuando podría evitarse”, dijo Jean Gough, directora regional de Unicef.



“La solución a este panorama es sencilla, y está comprobado que funciona: fortalecer los programas de vacunación”, agregó Gough.



La caída de la cobertura en 14 puntos porcentuales afecta a casi 2,5 millones de niños y niñas que no han recibido el esquema de vacunación completa de DTP. De ellos, 1,5 millones no han recibido ni siquiera la primera dosis de esa vacuna.



Ya han ocurrido brotes epidemiológicos que pueden prevenirse con vacunas. Por ejemplo, mientras en 2013 se registraron sólo cinco personas con difteria en toda la región, en 2018 se registraron casi 900, según datos de la OPS.



El sarampión es un caso de mayor preocupación, pues es causada por un virus altamente contagioso: en 2013 hubo casi 500 casos, pero en 2019, más de 23 000 personas padecieron esa enfermedad.



“Mientras los países se recuperan de la pandemia, es necesario tomar acciones inmediatas para evitar que las tasas de cobertura caigan aún más, porque la posible reaparición de brotes de enfermedades también supone un grave riesgo para toda la sociedad”, insistió Gough.



Con relación al covid, Etienne destacó que desde la introducción 15 meses atrás de las vacunas en la región, más de 66 % de los habitantes de América Latina y el Caribe se han vacunado completamente.



Se trata del mayor programa de inmunización en la historia de la región, pero a pesar de ello Etienne consideró que “este logro fundamental no es suficiente. Todavía queda un largo camino por recorrer para garantizar que todas las poblaciones de riesgo reciban las dosis que necesitan para protegerse”.



La desigualdad en el acceso a la inmunización y las dudas generalizadas sobre las vacunas “han revelado grietas preocupantes en nuestro panorama regional, un dilema que debe abordarse más pronto que tarde”.



No obstante, la Semana de Vacunación “es una oportunidad para disipar dudas y promover los beneficios de la inmunización”, concluyó Etienne.



Este artículo fue publicado originalmente en IPS.

