Las reacciones en América Latina a la crisis en Ucrania

Escucha esta nota aquí

Los países de América Latina llamaron a una solución pacífica y reaccionaron con algunos matices al conflicto en Ucrania. México y Brasil son los dos países representados en el Consejo de Seguridad de la ONU que examina de cerca la evolución del conflicto.



México

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este jueves que la política exterior de su país seguirá "promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión".



"No estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias", agregó.



Según el canciller Marcelo Ebrard, "la posición de México ha sido muy clara, tanto en la etapa anterior como a partir de ayer en la noche, y lo seguirá siendo. Vamos a estar muy claramente en contra del uso de la fuerza, en contra de que se ponga en duda la integridad de un país independiente que es Ucrania, en favor de las resoluciones de las Naciones Unidas, en favor del llamamiento y la posición del secretario general de las Naciones Unidas".

Brasil

Brasil señaló que "acompaña con grave preocupación la deflagración de operaciones militares" por parte de Rusia y apeló a "la suspensión inmediata de las hostilidades", según un comunicado de la cancillería.



El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, dijo en declaraciones a la prensa que "Brasil no se coloca como neutro. Brasil dejó muy claro que respeta la soberanía de Ucrania. Entonces, Brasil no está de acuerdo con una invasión del territorio ucraniano".



Argentina

La Casa Rosada rechazó "el uso de la fuerza armada", "por ello llama a la Federación de Rusia a cesar la acciones militares en Ucrania", y pidió respetar la Carta de la ONU y actuar con "la mayor prudencia" con el fin de desescalar el conflicto.

Colombia

El presidente de Colombia, Iván Duque, rechazó en Twitter "el ataque premeditado e injustificado que se ha perpetrado contra el pueblo ucraniano por parte de Rusia".



"No solo atenta contra su soberanía sino amenaza a la paz mundial", añadió.



En Ucrania viven 68 colombianos y 28 extranjeros que hacen parte de su núcleo familiar. El gobierno anunció gestiones diplomáticas para "facilitar" su "salida del territorio ucraniano", según una declaración de Duque desde la sede presidencial en Bogotá.

Chile

El presidente chileno, Sebastián Piñera, emitió una declaración en sus redes sociales en la que afirma que el país "condena la agresión armada de Rusia y su violación a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Estos actos vulneran el derecho internacional y atentan contra vidas inocentes, la paz y la seguridad internacional. Chile insta a Rusia a respetar las Convenciones de Ginebra sobre derecho internacional humanitario. Colaboraremos con otros países para buscar una solución pacífica del conflicto, dentro del marco del derecho internacional y la carta de Naciones Unidas". Según la cancillería chilena hay al menos 53 chilenos en distintas ciudades de Ucrania.



Venezuela

Hasta el momento, Venezuela no ha reaccionado oficialmente a la invasión rusa en Ucrania, pero el presidente Nicolás Maduro dejó claro el martes su respaldo a las acciones de su par ruso, Vladimir Putin. "Venezuela está con Putin, está con Rusia, está con las causas valientes y justas del mundo, y nos vamos a restear (aliar) cada vez más", dijo Maduro. Tras el anuncio de la "operación militar" de Rusia, el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, expresó su deseo de que "no haya guerra". El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, escribió en Twitter que "el objetivo del operativo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen neonazi durante ocho años", en sintonía con el discurso del Kremlin.



Ecuador

"Ecuador cree en el multilateralismo y está dispuesto a respetar y apoyar las decisiones que tome el Consejo de Seguridad" de la ONU, dijo el jueves el presidente del país, Guillermo Lasso.



"Rechazamos todo acto bélico que pone en alerta a la población civil", escribió en Twitter previamente el canciller Juan Carlos Holguín.



Unos 700 ecuatorianos están en Ucrania.



Perú

En un tuit de su cancillería, Perú manifestó su profunda preocupación por la evolución de los acontecimientos en Ucrania, rechazó el uso de la fuerza y reiteró su llamado a cesar todas las hostilidades y violaciones al alto al fuego en Ucrania.

Nicaragua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludó el lunes pasado la decisión de su homólogo y aliado ruso, Vladimir Putin, de reconocer la independencia de dos regiones del este de Ucrania y acusó a Estados Unidos y Europa de querer liquidar a Moscú.



"Esta decisión tomada por el presidente Putin abre la posibilidad de que esta situación no tenga un desenlace mayor", dijo Ortega.



Cuba

El presidente Miguel Díaz-Canel, que se reunió el miércoles en La Habana con el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, expresó posteriormente "su solidaridad con Rusia, ante la imposición de sanciones y la expansión de la OTAN hacia sus fronteras".

Uruguay

En un comunicado, Uruguay manifestó su "rechazo a la amenaza o uso de la fuerza" y que "la solución pacífica de las controversias constituyen principios rectores de la política exterior del Uruguay y conforme a ellos, nuestro país alienta a las partes involucradas a continuar con las negociaciones diplomáticas y la búsqueda de acuerdos políticos, como única forma de dirimir el conflicto de intereses existente.



Bolivia

Bolivia hizo un llamado a la paz y exhortó a las partes a la búsqueda de soluciones político diplomáticas en el marco del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, y convoca a todas las partes en conflicto a comprometerse a realizar acciones de distensión y evitar el uso de la fuerza", se lee en el comunicado que fue compartido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además, señala que Bolivia, como Estado pacifista, promueve el derecho de los pueblos a vivir en paz, por lo cual la prioridad debe ser proteger la vida, en el marco del respeto al Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.