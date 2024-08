Lula insta a diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela tras cuestionadas elecciones

Tampoco han reconocido abiertamente la reelección de Nicolás Maduro.



Este lunes, Boric evitó hablar sobre Venezuela durante la comparecencia junto al mandatario brasileño.



"Esta visita se trata sobre la relación Chile-Brasil. Sé que pueden haber muchas preguntas respecto a otros temas (…) En materia de contingencia regional e internacional, en particular respecto a la situación de Venezuela, yo personalmente me voy a referir mañana en la tarde", afirmó.



Sin embargo, en una entrevista con el diario El País, el canciller Alberto van Klaveren afirmó que "Chile está disponible para desempeñar un papel útil de mediación frente a la crisis venezolana".



En represalia con la postura asumida por Boric frente al proceso electoral, Venezuela expulsó a la delegación diplomática chilena en Caracas.



No obstante, el jefe de la diplomacia chilena consideró "prematuro" declarar un ganador de las elecciones en Venezuela.



El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó a Maduro como presidente reelecto con 52% de los votos frente a 43% de González Urrutia, representante de la líder inhabilitada María Corina Machado.



La oposición denunció fraude y asegura que tiene las pruebas para demostrar un triunfo de González.



El CNE no ha publicado el detalle del resultado de la elección del 28 de julio: su web no funciona desde entonces, como parte de lo que ha dicho fue un "jaqueo masivo" a su sistema, que expertos desestiman.