Machado: "Este sábado, 17 de agosto, vamos a tomar las calles de Venezuela y del mundo"

María Corina Machado , líder de la oposición venezolana, a través de un video difundido en sus redes sociales, hizo un llamado a sus compatriotas para realizar una manifestación no solo en su país sino en todo el mundo, por “la verdad” , es decir para demostrar lo que vienen diciendo, que las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio las ganó Edmundo González Urrutia , y no Nicolás Maduro.

“Hoy quiero hablarte a ti, que no te reconoces en esta Venezuela que estamos viviendo, que tienes un familiar, un amigo muy querido, separado por la distancia, que estás cansado de vivir sin luz, sin agua; de no saber qué vas a comer; qué te persiguieron por decir lo que piensas o por escribirlo en tus redes sociales; que te despidieron, por denunciar todo lo que está mal. Que has perdido a alguien querido producto de la violencia del régimen. Que no has podido volver a Venezuela a tu país, porque te da miedo, o porque te anularon tu pasaporte. Que no te dejaron votar el 28 de Julio o que sí votaste y que ahora pretenden desconocer tu voluntad”, comienza diciendo Machado en su video.