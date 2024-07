Maduro promete entregar actas de votación y dice que opositores deben estar "tras las rejas"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció el miércoles entregar "el 100% de las actas" de los cuestionados comicios que resultaron en su reelección y aseguró que los líderes opositores que denuncian fraude "deben estar tras las rejas".





Los líderes opositores María Corina Machado y su candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, aseguran que ganaron los comicios y denuncian una escalada de la represión que ha dejado desde el lunes al menos 12 muertos y decenas de heridos, así como más de mil detenidos según el gobierno.





El gobernante socialista fue reelecto con 51% de los votos frente a González Urrutia para un tercer mandato de seis años, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista.





"He dicho, como jefe político, hijo del comandante (Hugo) Chávez, que (la alianza) el Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela están listos para presentar el 100% de las actas. Muy pronto se van a enterar, porque Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron", dijo Maduro a periodistas en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, donde presentó un recurso legal.





Por su lado, la opositora Machado denunció en la red social X "la escalada cruel y represiva del régimen", y aseguró que 16 personas murieron en protestas contra el gobierno en las últimas 48 horas.





Pero Maduro replicó acusándola a ella y a González Urrutia.





"Señor González Urrutia, dé la cara, salga de su escondite, no sea cobarde, señora Machado... Ustedes tienen las manos manchadas en sangre", dijo en rueda de prensa con corresponsales extranjeros.





Machado y González deben estar "tras las rejas", afirmó.





Según un balance anterior, presentado el martes por cuatro organizaciones de defensa de los derechos humanos, las protestas que estallaron desde el lunes en Caracas y otras ciudades del país han dejado 11 civiles muertos, así como decenas heridos.





El fiscal general Tareck William Saab reportó también la muerte de un militar, así como 77 funcionarios heridos y 1.062 detenciones.





El CNE denunció que durante la jornada del domingo hubo un jaqueo a su sistema automatizado de votación. Maduro sostuvo que fue un "intento de golpe de Estado utilizando el proceso electoral".





Machado asegura tener en su poder copias del 84% de las actas de escrutinio que demuestran el supuesto fraude, y las publicó en un sitio web.





"Ellos son el daño de Venezuela, no están capacitados para tener el poder político, gobernar este país, y nunca, nunca jamás llegarán al poder político. Se los aseguro y sé lo que digo, jamás llegarán estos criminales", aseveró el mandatario en la rueda de prensa.





"La justicia demostrará el carácter criminal de González Urrutia", declaró. "Esa gente debe estar tras las rejas", insistió.