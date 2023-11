Magnate de la tecnología chino está desaparecido tras de investigación judicial

Chen Shaojie, fundador y presidente ejecutivo de DouYu, una de las mayores plataformas chinas de difusión de contenidos en directo, está desaparecido desde hace semanas, después de que las autoridades abrieran una investigación por difusión de contenidos ilegales, informaron los medios estatales.



El emprendedor no ha sido visto desde octubre y expertos del sector plantearon que su desaparición puede estar relacionada con sospechas de que hubo apuestas durante un directo emitido en su plataforma, informó el lunes el diario estatal de Shanghái The Paper.



DouYu, que tiene capitales del gigante Tencent, también cotiza en Estados Unidos con una capitalización bursátil de 268 millones de dólares.



Al ser interrogado por AFP sobre el paradero de Chen, un portavoz de la empresa no entregó ningún detalle y afirmó que "las actividades comerciales de DouYu siguen con normalidad".



El medio local Cover News, con sede en Chengdu, informó que los empleados de la empresa ignoran el paradero de Chen y no han podido comunicarse con él.



Las autoridades no han emitido ninguna información que indique que Chen fue detenido, pero en China hay casos de altos directivos de compañías que desaparecen antes de que se anuncie que están siendo investigados.



Las transmisiones en directo son una actividad que mueve millones en China y generan enormes beneficios, tanto para los gigantes del comercio electrónico como para los "influencers".



Pero el gobierno intenta combatir los contenidos que cataloga como "inmorales" y ha lanzado varias investigaciones contra las principales plataformas de redes sociales y también contra perfiles conocidos con muchos seguidores.



Las autoridades abrieron en mayo una investigación contra DouYu por acusaciones de haber difundido pornografía y otros contenidos catalogados como "vulgares".