México pide a Honduras contener las caravanas migrantes

México hizo este sábado (16.01.2021) un "exhorto respetuoso" a las autoridades de Honduras para que atiendan "oportunamente" el flujo irregular de personas migrantes "de tal manera que prevengan nuevos desplazamientos" de cara a la nueva caravana que avanza rumbo a Estados Unidos.

"(El Gobierno de México) hace un exhorto respetuoso a las autoridades de Honduras para que atiendan, oportunamente, este flujo irregular de personas migrantes, de tal manera de que prevengan nuevos desplazamientos", dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana en un comunicado.

La SRE hizo también un llamado a los países de la región para que apliquen con "responsabilidad" los protocolos migratorios y sanitarios para evitar riesgos derivados de la pandemia por COVID-19 a las personas que integran la caravana. Del mismo modo, la Cancillería mexicana reconoció la "destacada" labor del Gobierno de Guatemala, del cual dijo que "ha actuado de manera firme y responsable en la atención integral de los contingentes migrantes que vulneraron su soberanía".

Destacó que las autoridades guatemaltecas han hecho valer el cumplimiento de la ley migratoria y sus protocolos sanitarios para garantizar ingresos ordenados y regulares, salvaguardando la integridad y la vida de las personas migrantes y de su población.

La entidad afirmó que el Estado mexicano "no es indiferente" a las causas estructurales que provocan estos movimientos masivos y reconoce las necesidades legítimas de las diversas poblaciones que integran los flujos migratorios.

"Sin embargo, está convencido que solo a través de esquemas migratorios seguros, ordenados y regulares se podrá garantizar la atención efectiva y transversal de estas poblaciones, que se enfrentan a altos riesgos durante su ruta migratoria”, matizó.

Por su parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, afirmó en conferencia de prensa que -en conjunto con la SER- se decidió que se integrará un operativo multiinstitucional de respuesta para asegurarse de que las personas que ingresen a México tengan la protección social que corresponde a cualquier persona de este país.

Señaló que el Gobierno mexicano es "muy consciente de los derechos humanos y nuestro primer interés es que las personas no tengan riesgos" e informó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió que a la par de esto haya un acompañamiento en salud, para que las personas migrantes no vayan a enfermar y se queden sin protección en esta materia, pero al mismo tiempo para que la población mexicana esté tranquila de que -en caso de que alguien en la caravana esté infectado- el coronavirus no se va a propagar.