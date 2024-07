Nicolás Maduro, el "presidente obrero" de Venezuela con mano de hierro

Por Luisa Quintero|TAL CUAL



Este contenido es republicado gracias a la iniciativa #LaHoraDeVenezuela



En la última semana, el gobernante Nicolás Maduro ha incorporado en sus discursos de campaña varias advertencias -más cercanas a la amenaza- sobre los presuntos planes de la oposición para crear escenarios de violencia en el país para no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales, que se celebrarán en ocho días.

Si no quieren «que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas» es necesario que se concrete su victoria en las presidenciales, ha dicho Maduro. Expertos consultados por TalCual señalan que esta nueva línea busca apuntar directamente al voto duro oficialista y aquellos sectores no alineados que han expresado, públicamente o no, sus reservas sobre un nuevo ciclo de violencia y protestas.