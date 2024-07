Plegarias por Trump y por los "enemigos" demócratas en antesala de cumbre republicana

"Rezamos por los enemigos de Trump. Esto no es Estados Unidos, tratar de matar a un expresidente. Que Dios nos ayude", dice otro simpatizante, quien se retiró la gorra roja de dice Trump para rezar.



Agitando banderas estadounidenses, los simpatizantes de Trump también entonan melodías y van pasando al frente para elevar sus plegarias y además de cantar el himno nacional entonan "God Bless America", una canción escrita en 1918, durante la Primera Guerra Mundial.



Christina B, residente de Milwaukee, acudió también a la vigilia, blandiendo una bandera de Donald Trump. Dice no entender qué motivó al joven Thomas Matthew Crooks, de 20 años, presunto autor de los tiros contra Trump.



Pero cree que la violencia política debe parar.



"Tenemos el derecho a protestar y eso está bien, pero tenemos que calmar nuestra retórica, que no puede ser violenta, tenemos que dejar de insultar a otros grupos y vilipendiar a la gente", dice.



"JFK (John F. Kennedy) en Estados Unidos fue asesinado, Martin Luther King, un líder icónico de los derechos civiles fue asesinado. Ronald Reagan, intentaron asesinarlo, y ahora hubo un intento de asesinato del candidato presidencial Donald Trump", recuerda.



"No sé qué está impulsando esto, pero lo único que sé es que la división en la política tiene que terminar, ambas partes tienen que dejar de lado la retórica y centrarse en los problemas", del país, agrega.