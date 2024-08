Sube a 17 el número de muertos en Venezuela por represión de Maduro, según el Monitor de víctimas

La exvocal del Tribunal Supremo Electoral, Dunia Sandóval, hizo un análisis sobre las elecciones nacionales de Venezuela, después de realizar un minucioso estudio de una muestra de las actas a las que accedió la oposición y que están disponibles para que cualquier persona acceda a su verificación en esta dirección: https://resultadospresidencialesvenezuela2024.com/.

“La experiencia electoral me motivó a comprobar la validez de las actas ofrecidas en la página, así luego de infructuosas búsquedas de “cédula Venezuela”, que me llevaban a trámites de nacionalización de venezolanos, a requisitos de residencia y no a listados de ciudadanos venezolanos con sus cédulas; recordé los extraños nombres de los venezolanos que se refieren a las santas y vírgenes regionales y a uniones de los nombres del padre y madre”, explica Sandoval.

En la búsqueda halló una lista de 2225 nombres y cédulas de pasivos de Saren, en hojas membretadas del Gobierno Boliviariano de Venezuela. La lista completa fue entregada a esta redacción, pero no se publica en respeto a la privacidad de las personas, solo figuran las cédulas.