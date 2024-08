Exvocal electoral boliviana ve válidas actas de la oposición y cuestiona al CNE venezolano

La exvocal del Tribunal Supremo Electoral, Dunia Sandóval, hizo un análisis sobre las elecciones nacionales de Venezuela, después de realizar un minucioso estudio de una muestra de las actas a las que accedió la oposición y que están disponibles para que cualquier persona acceda a su verificación en esta dirección: https://resultadospresidencialesvenezuela2024.com/.

“La experiencia electoral me motivó a comprobar la validez de las actas ofrecidas en la página, así luego de infructuosas búsquedas de “cédula Venezuela”, que me llevaban a trámites de nacionalización de venezolanos, a requisitos de residencia y no a listados de ciudadanos venezolanos con sus cédulas; recordé los extraños nombres de los venezolanos que se refieren a las santas y vírgenes regionales y a uniones de los nombres del padre y madre”, explica Sandoval.

En la búsqueda halló una lista de 2225 nombres y cédulas de pasivos de Saren, en hojas membretadas del Gobierno Boliviariano de Venezuela. La lista completa fue entregada a esta redacción, pero no se publica en respeto a la privacidad de las personas, solo figuran las cédulas.

Sandóval explica que se tomaron 25 cédulas que, insertadas en el enlace de Corina Machado y su agrupación política llevan a las actas escaneadas, figura el número de acta, Estado, Municipio, Parroquia y Unidad Educativa, con su dirección exacta. Se presenta un muestreo por numeración de las cédulas de la lista comenzando con el número 1, y siguiendo de cien en cien, 100, 200 y así sucesivamente hasta el 2225. Se presentaron dos casos en los que el número de cédula no lleva a un acta, lo cual significa que la persona no votó o su acta no está disponible. Se reemplazaron esos casos, por el siguiente número.

Se presentan a continuación los resultados y los lectores digitando los números de cédulas, pueden entrar a las actas. En principio son confusas porque por cada candidato hay que sumar los votos. Para Maduro, 13 siglas, para Edmundo Gonzales 3. Maduro aparece en la papeleta con 13 fotos y Gonzales con 3 fotos.



El contexto

El 28 de julio se realizaron las elecciones presidenciales en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral anunció los resultados, en la madrugada del lunes 29.

El Rector Elvis Amoroso presentó el primer (y único boletín) con el 80% de las mesas escrutadas y un nivel de participación del 59% de votantes. Presentó como resultado a Nicolás Maduro con el 51,20% de los votos y a Edmundo Gonzales con 44,2% de los votos. 13 horas después, Maduro recibió la declaración del CNE como presidente Electo.

Con base en su experiencia como vocal electoral nacional, Sandoval explicó que en todos los procesos electorales, los datos los ofrece el organismo electoral nacional, siempre en su página oficial a partir de la sumatoria de los resultados por mesa, por recinto electoral y por circunscripción electoral (municipios y parroquias en el caso de Venezuela), totalizando por Estados, en el caso de Venezuela. Sin embargo, dijo que esta información no es posible de obtener de la fuente encargada de realizar las elecciones, ya que solo hay videos del único boletín y de la proclamación de Maduro.





El mismo lunes 29 de julio, Corina Machado informó que estaba recuperando las actas y que ya tenía un 40 por ciento, y a medianoche un 73 por ciento. Finalmente, el martes 30, presentó una base de datos en la cual a partir de un número de cédula venezolano se puede acceder al acta escaneada donde votó la persona titular de la cédula.

Además mencionó que el informe de la OEA muestra resultados de encuestas independientes realizadas en boca de urna y actas transmitidas hasta ese momento, mostrando una tendencia de entre 30 y 31% para Nicolás Maduro y entre 62 y67% para Edmundo González.

Sandoval aclaró que, si bien la muestra no es representativa, sirve de ejemplo para analizar que las actas presentadas por la organización de Corina Machado son reales, tienen firmas de los miembros de mesa, del testigo A y testigo B (que en Bolivia serían los delegados de partidos) y un código QR. Otro hecho irrefutable es la mayoría de votación por el Candidato Edmundo González. Se encontró que solo una mesa de las 24 en la que ganó Nicolás Maduro.



Como conclusión, Sandoval explica que el CNE (órgano electoral) de Venezuela muestra falta de integridad electoral porque hasta miércoles 31 de julio de 2024 a horas 11:00 am, no publica los resultados desglosados desde cada mesa, recinto electoral, parroquia, municipio y Estado que muestren coherencia entre los votos emitidos, y la sumatoria de los votos de los candidatos. Un hecho interesante es que en ninguna acta se encuentran votos blancos, ni nulos debido a que el voto es voluntario en Venezuela. Es decir, quien va a votar, es porque tiene la convicción de hacerlo efectivo por algún candidato.

Por lo observado, el sitio web resultadospresidencialesvenezuela2024.com ofrece actas que se corresponden con cédulas válidas de Venezuela. La coherencia de la información de la presentación de los resultados presentados en la página https://resultadosconvzla.com/ , tanto en los resultados matemáticos, respecto al número de inscritos, la participación y las actas transmitidas, como el respaldo de actas reales y válidas dan a entender que esta información tiene coherencia e integridad.

En esta página se presenta información basada en 24384 actas digitalizadas (81,21%) que dan un total de 7119768 (67%) de votos para Edmundo Gonzales, frente a 3.225819 votos para Nicolás Maduro (30%) y para otros candidatos 3%. Esta totalización proviene de los datos parciales de los 24 Estados. No se puede contrastar con información oficial, para analizar el origen de la discrepancia de los resultados oficiales del CNE, que solo emitió un boletín, sin actas de respaldo y los resultados de la página https://resultadosconvzla.com/



