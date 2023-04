Xi Jinping dice a Zelenski que negociar es la "única salida" de la guerra Ucrania-Rusia

"Sobre el tema de la crisis ucraniana, China siempre ha estado del lado de la paz y su posición fundamental es promover un diálogo de paz", afirmó el mandatario chino, según la cadena estatal CCTV. "El diálogo y la negociación" son la "única salida" al conflicto con Rusia, añadió.



Zelenski confirmó en un tuit haber mantenido una "larga y significativa" conversación con su par chino. La llamada, que duró "casi una hora", según el portavoz de Zelenski, se realizó "por iniciativa de la parte ucraniana", subrayó el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.



Después de la conversación, Zelenski anunció el nombramiento de un embajador en el gigante asiático, un puesto vacante desde febrero de 2021. El cargo será ocupado por el exministro de Industrias Estratégicas, Pavlo Riabikin, de 57 años, precisó la presidencia.



La llamada de este miércoles es la primera que realizan ambos jefes de Estado desde el inicio de la guerra en Ucrania el 24 de febrero de 2022. La última vez que hablaron por teléfono fue en julio de 2021.



Rusia celebró los esfuerzos de Pekín, pero reprochó a Kiev "rechazar cualquier iniciativa que busca una solución política y diplomática a la crisis".



Delegación china a Ucrania

Zelenski consideró "necesario", en febrero pasado, "trabajar" con China para resolver el conflicto con Rusia. En marzo había reiterado su deseo de dialogar con su homólogo chino sobre este tema y "esperar una respuesta" de su parte.



China anunció este miércoles que enviará una delegación a Ucrania con el fin de buscar una "solución política" al conflicto.



Pekín "enviará a un representante especial del gobierno chino, a cargo de los asuntos euroasiáticos, a visitar Ucrania y otros países para mantener una comunicación en profundidad con todas las partes con vistas a una solución política de la crisis ucraniana", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en una rueda de prensa.



Según el resumen que hizo CCTV de la conversación, Xi recordó a Zelenski su rechazo a usar el arma nuclear, incluido en su plan de 12 puntos para la paz, publicado en febrero.



"Al abordar la cuestión nuclear, todas las partes implicadas deben mantener la calma y la moderación, centrarse verdaderamente en su futuro y destino y en el de toda la humanidad, y gestionar y controlar conjuntamente la crisis", dijo Xi.



La iniciativa china presentada hace unos meses incluía también un llamado para que Moscú y Kiev mantuviesen negociaciones y el respeto de la integridad territorial de todos los países.



China no condenó la ofensiva rusa en Ucrania e intensificó en los últimos meses su cooperación política y económica con su vecino ruso. El gobierno afirma sin embargo tener una posición neutral en el conflicto.



China no reconoció la anexión rusa a finales de septiembre de cuatro regiones ucranianas, entre ellas Donetsk y Lugansk en el este, y Jersón y Zaporiyia en el sur. Tampoco reconoció la anexión en 2014 de la península de Crimea.



Lula: "Parar la guerra"

La llamada entre los presidentes suscitó reacciones inmediatas. Rusia acusó a Ucrania de "socavar las iniciativas de paz" al rechazar dialogar con Moscú. China y Rusia forman parte de los BRICS de potencias emergentes, junto a Brasil, India y Sudáfrica, ninguno de los cuales apoyó las sanciones adoptadas por las potencias occidentales contra Rusia por la invasión de Ucrania.



Brasil incluso provocó malestar en Washington, cuando el presidente Luiz Inácio Lula da Silva declaró a mediados de abril, tras visitar Pekín, que Estados Unidos incentivaba la guerra en Ucrania.



El mandatario brasileño insistió el miércoles en Madrid en que ambas partes deberían negociar la paz. "Nadie puede tener duda de que los brasileños condenamos la violación territorial de Rusia contra Ucrania. El error sucedió, la guerra empezó", pero "ahora no sirve de nada decir quién tiene razón, quién está equivocado. Ahora lo que hay que hacer es parar la guerra", destacó junto al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.



Francia, por su parte, afirmó que "alienta cualquier diálogo" que pueda "contribuir a resolver el conflicto" en Ucrania, "conforme a los intereses fundamentales" de Kiev y "al derecho internacional".