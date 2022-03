Zelenski acusa al ejército ruso de haber hecho fracasar la evacuación de civiles en Ucrania

Escucha esta nota aquí

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó este lunes al ejército ruso de haber hecho fracasar la evacuación de civiles a través de corredores humanitarios, que tenían que establecerse tras las negociaciones.

"Hubo un acuerdo sobre los corredores humanitarios. ¿Funcionó? En su lugar hubo tanques rusos, Grads [lanzacohetes] rusos, minas rusas", dijo Zelenski en un vídeo publicado en la red social Telegram.

El mandatario ucraniano acusó a las fuerzas rusas de "socavar la ruta acordada para llevar alimentos y medicinas" a la ciudad sitiada de Mariúpol, en el sur de Ucrania, y "destruir autobuses" para evacuar a los civiles de las zonas de combate.

"Se aseguran de que se abra un pequeño corredor hacia el territorio ocupado, para unas pocas docenas de personas. No tanto hacia Rusia como hacia los propagandistas, directamente a las cámaras de televisión", agregó Zelenski, acusando a Moscú de "cinismo".

El líder ucraniano indicó no obstante que Kiev seguiría negociando con Rusia para llegar a un acuerdo de paz.

"Me quedo aquí, me quedo en Kiev (...) No tengo miedo", prosiguió Zelenski.

Rusia había anunciado el lunes en la mañana alto el fuego locales y corredores humanitarios para la evacuación de civiles en varias ciudades sitiadas de Ucrania. Pero el gobierno ucraniano rechazó evacuar a civiles ya que que cuatro de los seis corredores propuestos por los rusos van a ese país o a su vecino y aliado, Bielorrusia.

Tras nuevas negociaciones el lunes, Rusia anunció treguas locales en varias ciudades ucranianas (Sumy, Járkov, Chernigov y Mariúpol) a partir de las 07H00 GMT del martes para poder evacuar a los civiles.

Rusia dijo que las autoridades ucranianas habían sido hasta ahora "incapaces de garantizar el funcionamiento de los corredores humanitarios", y señaló que la situación en muchas ciudades ucranianas "se ha deteriorado rápidamente y ha adquirido el carácter de catástrofe humanitaria".

Según Moscú, las nuevas rutas de evacuación serán comunicadas a las autoridades ucranianas, que deberán dar su visto bueno antes de las 00h00 GMT del lunes por la noche, el plazo fijado por Rusia.





