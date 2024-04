La COB y la paradoja del alza salarial

La Central Obrera Boliviana (COB) es el máximo organismo sindical del sector formal del país. La voz de su dirigencia suena más fuerte una vez al año, cuando presenta un pliego petitorio que demanda un alza salarial. El resto del año, a los sindicalistas de esta organización se los escucha cuando son convocados a brindar respaldo político al gobierno del Movimiento Al Socialismo. Ahora estamos en la víspera del Día del Trabajo y hay que sincerar el panorama: la COB ya no representa al grueso de los obreros de Bolivia.

Sin embargo, la COB ya no representa a todos los obreros del país, ya que ocho de cada diez están en el sector informal de la economía. Eso significa que, o generan sus recursos por cuenta propia, o son trabajadores en negro o están bajo contratos temporales. En todos los casos es muy probable que no reciban el incremento salarial planteado por la COB, porque tampoco aportan para su jubilación ni gozan de seguridad social de corto plazo y menos de aguinaldo. Esa es la realidad.

La minería cooperativista no resiste una inspección respecto a la calidad de empleo que ofrece: si otorga todas las prestaciones que establece la legislación laboral, si todos sus trabajadores perciben al menos el salario mínimo nacional, etc. Lo mismo pasa en otros sectores de la economía como en el de los cultivadores de coca. Entonces hay una doble moral, porque los dirigentes sindicales demandan incrementos a los empresarios formalmente constituidos, pero miran a un costado cuando se trata de reivindicar a los que trabajan en las cooperativas de estos mismos dirigentes. Son duchos para exigir que el dinero salga del Estado (que es de todos y no es de nadie) o de los privados.