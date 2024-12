Medios de comunicación y agencias de relaciones públicas ¿aliados o enemigos?

Desde hace tiempo vengo pensando cómo encarar este tema. Sucede que en Bolivia -tal como sucede en otros países del mundo- los medios de comunicación enfrentan un escenario económico desafiante, que se profundizó luego de la pandemia de Covid y en nuestro caso particular por las constantes protestas sociales, bloqueos y paros cívicos.



Es por ello que con el objetivo de mantener la operación vigente y seguir desarrollando un periodismo libre, independiente y creíble surgió el planteamiento de trabajar con las agencias de comunicación y relaciones públicas (RRPP) para explicarles que el medio no puede seguir publicando gratis las notas empresariales, solo en los casos en que se trata de clientes corporativos que siguen apoyando al medio. Hoy, las empresas que no son clientes habituales pueden contratar espacios publicitarios o 'branded' que son contenidos pagados, claro que identificados para que el lector sepa que está frente a un 'espacio empresarial o solicitada'.



Es evidente que este cambio no cayó muy bien a las agencias de comunicación, imaginen décadas cobrando un 'fee' al cliente para que sus notas corporativas salgan 'gratis' en los medios de comunicación y que de la noche a la mañana las condiciones cambien. Muy pocas se animaron a decirle a sus clientes que el medio de comunicación necesita ingresos vía publicidad para seguir operando. ¿Por qué? porque se niegan a realizar una alianza estratégica en la que todos ganen, porque sin medios de comunicación, ¿dónde van a poner sus notas empresariales las agencias? ¿quién les brindará credibilidad a sus entrevistados?



Sin embargo, soy enemiga de generalizar y debo destacar que algunas agencias de RRPP sí comprendieron la situación complicada que atraviesan los medios de comunicación en Bolivia. Son conscientes de que en 2023 tuvo que cerrar Página Siete, que este año La Razón ya no publica en impreso desde agosto y tantos otros cambios que se dan en los últimos tiempos que se parecen más a sobrevivir que vivir.



Pero también debo referirme a las agencias que se inventan estudios o datos sueltos, nada creíbles ni confiables para desmerecer a los medios de comunicación que no les publican gratis sus notas de prensa como estaban acostumbrados.



Claro, la estrategia es evidente; decirle a su cliente que "ese medio de comunicación no existe, no es relevante" para que dejen de presionarlos exigiendo salir en las páginas impresas o portales digitales. Lo lamentable es que hay una contradicción, si estas agencias de RRPP no creen en los medios que descalifican ¿por qué siguen enviándoles sus boletines y pidiendo que se los publiquen