Parásitos y males estatales

Es por eso que el MAS opositor empezó a hablar de la necesidad de un “gran acuerdo nacional”, como lo ha ratificado en declaración pública uno de sus exministros más peleones y agresivos. Pero, claro, con corazones sumergidos en el rencor no es posible que las palabras de paz transiten a hechos.

En cuanto al diálogo, sus únicos resultados son que el MAS progobierno ha reconocido que no puede seguir manteniendo intacto un esquema económico basado en la subvención de combustibles y que prometa abrirse más a la exigencia de la alianza entre los colonizadores (“interculturales”) y las grandes transnacionales del agronegocio para eliminar restricciones a los ya reinantes cultivos de semillas transgénicas.

El hecho de que no haya podido ahora simplemente despedir a los vocales del TSE que no le obedecen, como lo hacía el MAS unificado durante los gobiernos de Morales Ayma, prueba que la componenda del Ejecutivo con miembros del Órgano Judicial, ya no alcanza para controlar monopólicamente al estado.