14 alcaldes del Norte Integrado demandan defensivos y piden una audiencia con Luis Arce

Los alcaldes se reunieron en oficinas del Searpi, donde expresaron su preocupación por la temporada de lluvias, que inicia en octubre. Las lluvias del año pasado y los primeros meses de la gestión ocasionaron problemas en la mayoría de las comunidades aledañas a los ríos, por lo que consideran riesgoso no ejecutar obras de contención en estas zonas.



Luis Aguilera, director del Searpi, informó que, como institución descentralizada de la Gobernación cruceña, elaboraron un proyecto macro para la construcción de obras estructurales en distintos puntos críticos del departamento, el que se socializó con los municipios y se envió al Gobierno Central para su aprobación y ejecución. Hasta el momento no existe una respuesta favorable de viabilidad del Proyecto.



“Preocupados por los desastres naturales y el cambio climático solicitamos con carácter de Emergencia una audiencia con todos los alcaldes municipales afectados en el departamento de Santa Cruz, para tratar la aprobación del Proyecto”, indica la misiva que enviaron al presidente Arce, con la rúbrica de los catorce alcaldes presentes en la reunión. En el encuentro también estuvo presente la senadora María Muñoz, que ofreció su apoyo para agilizar la reunión de trabajo.



Salvador Torrejón, alcalde de Minero, sostuvo que su municipio vive con el temor que ingrese el río. Por su parte Juan Carlos Valles, alcalde Yapacaní y presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), indicó que es evidente el retraso de la Fase VI, y que es necesario tener la reunión con el presidente lo más rápido posible.



El alcalde de El Puente, Proofel Huaylla, indicó que hay productores que no pueden sembrar porque cuando llueve el río ingresa a las tierras y echa a perder todo, encontrándose en emergencia hace mucho tiempo por este problema. Los alcaldes coinciden en que existe una discriminación con Santa Cruz en cuanto a la ejecución de obras, siendo mínima la inversión en comparación con otros departamentos.