A la Policía no llegó ninguna orden de aprehensión en contra Evo Morales, confirma Del Castillo

A casi una semana del anuncio de la Fiscalía de Tarija, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó este martes que, hasta el momento, no llegó a la Policía Boliviana ninguna orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales, investigado por presunto estupro y trata de personas.

“Hay dos elementos: el primero es que a la Policía Boliviana no llegó ningún mandamiento de aprehensión y el segundo es que el caso se encuentra en reserva, por tanto, no somos la instancia competente para referirnos sobre este caso”, dijo Del Castillo.

“Entonces, si alguna vez nos llega una orden de aprehensión en contra de cualquier persona, la Policía no tiene por qué cuestionar si esa orden es buena o mala. La Policía sólo tiene que cumplir los documentos que lleguen. La Policía no decide, no delibera, sólo cumple lo que determinan los fiscales y jueces”, insistió.