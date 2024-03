A tres días del Censo, municipios piden a sus habitantes quedarse para ser contados donde viven

Autoridades ediles de varias regiones emprendieron una campaña para evitar que los ciudadanos que habitan en sus comunas no viajen a otras zonas del país durante el gran operativo censal que tendrá lugar de ntro de tres días en el territorio nacional.

“Esto es fundamental. A no olvidarse; amo La Paz, me quedo en La Paz y me censo en La Paz”, dijo Arias resaltando el nombre de la campaña que vienen impulsando. Anteriormente, el alcalde remarcó la importancia de que la población deba censarse en el lugar en el que reside, puesto que la cantidad poblacional dará lugar a la distribución de recursos de coparticipación tributaria desde 2025, además de una nueva distribución de los diputados.