Abogado de José María Leyes confirma que el exalcalde de Cochabamba está fuera de Bolivia

“En horas de la mañana, cuando me dirigía a tribunales, el señor José María se comunicó conmigo para precisamente conocer si estaba yendo a la audiencia, momento en el cual me comunicó que él no se encontraba en el territorio nacional y que esa información podría ser brindada a manera de justificación ante el Juzgado Cuarto de Sentencia”, dijo el jurista.