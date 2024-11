“Acá no se está cazando”: Viceministra Alcón pide a Quintana no victimizarse

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó este lunes que una persona no debería esconderse de la Justicia si realmente no tiene temas pendientes, después de que el exministro Juan Ramón Quintana, desde la clandestinidad, reapareciera mediante un video.

Quintana, quien es buscado por la Policía por presuntamente haber instigado a la violencia durante el bloqueo evista de 24 días, aseguró que no será “objetivo fácil” y que no se pondrá “en la mira telescópica”.

“ No le tengamos miedo al terrorismo del Estado , no le tengamos miedo al cerco mediático, no le tengamos terror a la impostura del poder arcista, no hay poder abusivo que dure 100 años”, afirmó el exministro.

“No tiene por qué temer a la Justicia; acá no existe eso, creo que se equivoca. Lo que acá se necesita es no perjudicar con muertos, como él decía, en las movilizaciones (…). Si no tiene temas pendientes, no hay por qué esconderse, simplemente (tiene que) prestar sus declaraciones (…) y no generar un tema de victimización que, creo, es a lo que está acostumbrado”, continuó Alcón.