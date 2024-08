¿Actos oficiales del 6 de Agosto en riesgo?, evistas anuncian protestas desde el 5, si Arce no arregla la crisis del dólar y combustibles

En caso de no hacerlo se verán “obligados” a movilizarse desde el lunes 5 de agosto . Según el sector político sindical, “no hay nada que celebrar” en Bolivia dada la crisis económica social que enfrenta la población.

“Exigimos que resuelva, hasta este fin de semana, el tema del combustible, el tema del dólar, y también exigimos que promulguen las cuatro leyes que se aprobaron el 6 de junio a la cabeza de nuestro hermano Andrónico Rodríguez. En caso de que no lo hagan, el sector campesino y el pacto nacional, estamos obligados a movilizarnos en las carreteras a partir del día lunes” , advirtió el dirigente evista, Pedro Llanque.

No obstante, el tema no es de primer orden para los campesinos del MAS radical, ni siquiera la celebración del 2 de agosto, cuando se conmemora el “Día de la Revolución Agraria”. Llanque aseguró que en Bolivia no hay motivos para festejar nada.