Agetic descarta ataque al sistema gubernamental

"Queremos desmentir enfáticamente la información que circula en redes sociales sobre presuntos ataques a nuestra infraestructura y sistemas gubernamentales que habrían provocado un colapso generalizado. Hasta el momento, nuestro monitoreo continuo no ha detectado evidencias de intrusiones o accesos no autorizados. Sin embargo, algunos sitios web pueden experimentar problemas de disponibilidad que no están relacionados con ataques", remarca una parte del comunicado que ya circula por las redes sociales.