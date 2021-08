Alcaldía de La Paz bajó en Bs 10 millones su planilla salarial en 100 días

Escucha esta nota aquí

El alcalde de La Paz, Iván Arias, informó que, en los primeros 100 días de su gestión, redujo la planilla salarial en 10 millones de bolivianos y afirmó que en este tiempo no hizo “masacre blanca”, sino que al personal que se le acabó el contrato no le fue renovado por falta de presupuesto.

“Hemos bajado nuestra planilla de 52 millones de bolivianos (planilla mensual), a 42 millones, hemos bajado en 10 millones”, informó y explicó que el presupuesto destinado para el pago de sueldos al personal “era demasiado”.

Precisó que en los más de tres meses de gestión no realizó “masacre blanca” sino que los contratos no fueron renovados y ocurrirá lo mismo con personal que irá concluyendo sus contratos en los siguientes meses. “No es que hemos hecho masacre blanca, sino que había contratos que se acababan y no los hemos vuelto a contratar” y en adelante, anunció, “hay gente que va a terminar sus contratos en septiembre y otra en diciembre”.

Arias dijo que la planilla salarial de la Alcaldía de La Paz en cien días fue reducida de 52 millones de bolivianos a 42 millones y proyectó reducir desde el próximo año a 30 millones de bolivianos. “Casi 600 millones (de bolivianos) al año solo (era destinado) en salarios. Pensamos llegar hasta 30 millones, ser una Alcaldía más eficiente”, señaló, según la Agencia Municipal de Noticias.

El alcalde también explicó que encontró una administración municipal sin recursos y graficó con un cráter. “En el tema económico tenemos un hueco, con un presupuesto (2021) de 2.100 millones (de bolivianos), pero vamos a recibir 1.500 (millones de bolivianos)”, dijo el burgomaestre y aseguró que “el segundo tema es la inercia institucional de (los últimos) 20 años” y anunció que ahora “estamos intentando solucionar e intentando cambiar”.