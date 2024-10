Alcón: Bloqueo responde a intereses personales y políticos; "busca la impunidad de Evo Morales"

“La inasistencia a esta convocatoria de diálogo es una muestra clara de que a Evo Morales y a los dirigentes no les interesa la economía del pueblo boliviano, la economía de las familias bolivianas; no les interesa la economía del país”, comenzó diciendo la viceministra.

“Ustedes saben que (Morales) no ha cumplido con los estatutos del instrumento político. Segundo, hablan de una única candidatura y no está en manos del órgano ejecutivo. No es competencia del órgano ejecutivo que digan que Evo Morales está habilitado para ser candidato a la Presidencia”, manifestó Alcón e insistió en que el bloqueo es político y solo para conseguir que Morales se postule en las próximas elecciones presidenciales.

“Todos los bolivianos y bolivianas tenemos que acudir a la convocatoria, si es que nos realizan por parte del Ministerio Público; no hay ciudadanos de primera y de segunda. No debería existir excepción alguna (para asistir) a una convocatoria. Uno tiene que prestar sus declaraciones. En mi caso lo hemos hecho cuando nos han convocado y he asistido al Ministerio Público, porque bueno, no tengo nada que ocultar”, manifestó Alcón con respecto a la inasistencia de Morales a declarar en el proceso que le siguen por presunto estupro.